Валуев жёстко отреагировал на заявление журналиста из США о музыке гея вместо гимна РФ

Российский боксёр Николай Валуев жёстко отреагировал на заявление американского спортивного обозревателя Филиппа Херша о замене гимна России музыкой Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. По словам журналиста, он нашёл иронию в том, что Россия с антигомосексуальными законами отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем.
«Я не вижу какого-то противоречия в таком выборе музыки. Как можно обзывать музыку Чайковского музыкой геев? Это не укладывается в голове 99% людей. Я, конечно, не слежу за жизнью геев, но с большим сомнением отношусь к тому, что музыка Чайковского как-то к этому сообществу относится.
Чем меньше мы чьи-то выпадки в наш адрес обсуждаем, тем лучше. Они делают это целенаправленно. Нам близка музыка нашего великого композитора. И к нам лезет какой-то журналист, о котором я бы и до конца своей жизни не слышал», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 1 апреля 2021
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
13:54
-
13:50
-
13:27
-
13:27
-
13:24
-
10:34
-
08:29
- 31 марта 2021
-
23:50
-
21:01
-
19:49
-
19:25
-
18:48
-
18:38
-
18:24
-
18:06
-
17:35
-
17:32
-
17:10
-
14:25
-
12:25
-
11:57
-
10:21
-
09:26
-
09:16
-
09:05
-
08:51
-
08:36
-
00:31
- 30 марта 2021
-
23:55
-
23:33
-
22:59
-
21:43