Валуев жёстко отреагировал на заявление журналиста из США о музыке гея вместо гимна РФ

Российский боксёр Николай Валуев жёстко отреагировал на заявление американского спортивного обозревателя Филиппа Херша о замене гимна России музыкой Петра Чайковского на церемонии награждения на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. По словам журналиста, он нашёл иронию в том, что Россия с антигомосексуальными законами отмечает свои спортивные успехи музыкой гения, который был геем.

«Я не вижу какого-то противоречия в таком выборе музыки. Как можно обзывать музыку Чайковского музыкой геев? Это не укладывается в голове 99% людей. Я, конечно, не слежу за жизнью геев, но с большим сомнением отношусь к тому, что музыка Чайковского как-то к этому сообществу относится.

Чем меньше мы чьи-то выпадки в наш адрес обсуждаем, тем лучше. Они делают это целенаправленно. Нам близка музыка нашего великого композитора. И к нам лезет какой-то журналист, о котором я бы и до конца своей жизни не слышал», — сказал Валуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.