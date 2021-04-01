«Опять какой-то бред». Леонова — о перепалке Лайшева и Рудковской

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала конфликт музыкального продюсера Яны Рудковской, супруги двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко, и генерального директора Центра спорта и образования «Самбо-70» Рената Лайшева.

Ранее Рудковская, комментируя ошибку одного из спортивных сайтов, назвавшего её женой Алексея Ягудина, заявила: «Хорошо, что я «жена Ягудина», а не «муж Тутберидзе». В ответ на это Лайшев назвал её полной дурой, после чего Рудковская выступила с гневным заявлением в его адрес.

«Ну что тут можно сказать? Это опять какой-то бред. Мне нечего сказать, пускай сами разбираются (смеётся). Конечно, слова Лайшева неприемлемы по отношению к женщине. Но у всех свои тараканы, поэтому не знаю», — приводятся слова Леоновой на сайте телекомпании «Новый век».

Жена Плющенко выступила с гневным заявлением в адрес главы «Самбо-70»

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