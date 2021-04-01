Леонова ответила, считает ли глупостью пять четверных Трусовой в произвольной программе

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова оценила решение Александры Трусовой исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира. Трусова не избежала падений, но всё равно выиграла произвольную программу и после 12-го места в короткой программе поднялась на третье по сумме двух прокатов.

«Глупостью точно не считаю. Но, на мой взгляд, с меньшим количеством четверных программа выглядела бы чище. Если бы ей во второй половине программы поставили тройные вместо квадов, то она, думаю, с лёгкостью могла бы быть первой.

В начале программы она прыгала хорошо, сделал флип и лутц, что стоит очень дорого. А во второй половине программы подустала, или, может быть, концентрация потерялась. И она в итоге падала даже с недокрута вполоборота вроде. То есть хочется видеть какую-то полноценную программу, а когда спортсмен падает-встаёт, это уже и программы нет, и дыхание от падений сбивается. Становится ещё тяжелее ехать», — приводятся слова Леоновой на сайте телекомпании «Новый век».