Леонова: результат Трусовой в группе Тутберидзе был лучше, но решать ей

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года в женском одиночном катании Алёна Леонова прокомментировала возможное возвращение российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Трусова, которая в межсезонье-2020 перешла в тренерскую академию «Ангелы Плющенко», пообещала ему вернуться к Тутберидзе.
«Сложно сказать, стоит ли Трусовой возвращаться к Тутберидзе, не мне решать. Конечно, когда Саша каталась в той группе, она, наверное, больше прогрессировала. Решать всё равно спортсменке. Непонятно, насколько это правдиво. Мы видели, что Косторная вернулась, поэтому не исключено. Однозначно в группе Этери Георгиевны результат у Трусовой был лучше», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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