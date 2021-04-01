Тарасова прокомментировала скандальные высказывания Рудковской

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, не отразятся ли часто возникающие в социальных сетях скандальные высказывания Яны Рудковской, жены олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, на его амбициях и репутации.
«Ударит ли это по амбициям Плющенко? Я про его амбиции не думаю. Иногда читаю, что пишет его жена, разве это не ударяет по амбициям других людей, про которых они пишут? У нас не всё на деньгах замешано, слава богу», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Ранее Яна Рудковская вступила в очередной конфликт. На этот раз визави музыкального продюсера стал генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев, который пригрозил Рудковской судом за распространение слухов о его семье.
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