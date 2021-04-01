Плющенко — о возможном возвращении Трусовой к Тутберидзе: шутку оценили! Всех с 1 апреля

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко отреагировал на заявление директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой к Этери Тутберизде.



«Мы шутку оценили! Всех с 1 апреля», – подписал Плющенко соответствующее «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.

Ранее высказывание Лайшева прокомментировала жена Евгения, известный продюсер Яна Рудковская.