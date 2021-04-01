Плющенко: отберите телефон у Лайшева! Скоро уже 2 апреля

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вновь отреагировал на заявление директора школы «Самбо-70» Рената Лайшева о возможном возвращении фигуристки Александры Трусовой к Этери Тутберизде.



«Аааа! Отберите уже телефон у Лайшева. Скоро уже 2 апреля», — подписал Плющенко соответствующее «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Трусова перешла в академию Плющенко из группы тренера Этери Тутберидзе в межсезонье-2020. Переход к новому тренеру сопровождался громким общественным резонансом. Представители Тутберидзе и Плющенко начали вести словесную войну. Конфликт стал ещё более острым после того, как от Тутберидзе к Плющенко перешла Алёна Косторная.

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