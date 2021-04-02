Екатерина Боброва вспомнила первоапрельские истории из детства

Олимпийская чемпионка фигуристка Екатерина Боброва вспомнила смешные первоапрельские истории, случившиеся в её детстве.
«Поделись улыбкою своей! И она к тебе не раз ещё вернётся! 1 апреля — Международный день смеха! Так что опасайтесь розыгрышей от друзей, знакомых и даже прохожих! Было время, когда мы с семьёй друг друга разыгрывали. Папа приходил с работы и что-то говорил с серьёзным лицом, что у тебя сердце в пятки уходило. А потом улыбался и весело сообщал – с первым апреля!
Мы, конечно, в долгу не оставались. На следующий год могли подойти и со слезами на глазах сказать – папа, прости, пожалуйста, но я сегодня двойку получила. А потом прибежать с пятёркой в дневнике и сказать: первое апреля – никому не верю.
Сейчас, конечно, эта весёлая традиция ушла, но это не значит, что мы стали меньше улыбаться! Друзья, улыбайтесь чаще! Ведь улыбка продлевает жизнь», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
- 2 апреля 2021
-
00:30
-
00:10
- 1 апреля 2021
-
22:48
-
21:55
-
20:54
-
19:33
-
18:20
-
16:40
-
16:20
-
16:11
-
16:08
-
16:07
-
15:52
-
14:13
-
14:12
-
14:08
-
13:54
-
13:50
-
13:27
-
13:27
-
13:24
-
10:34
-
08:29
- 31 марта 2021
-
23:50
-
21:01
-
19:49
-
19:25
-
18:48
-
18:38
-
18:24
-
18:06
-
17:35
-
17:32
-
17:10
-
14:25