Екатерина Боброва вспомнила первоапрельские истории из детства

Олимпийская чемпионка фигуристка Екатерина Боброва вспомнила смешные первоапрельские истории, случившиеся в её детстве.



«Поделись улыбкою своей! И она к тебе не раз ещё вернётся! 1 апреля — Международный день смеха! Так что опасайтесь розыгрышей от друзей, знакомых и даже прохожих! Было время, когда мы с семьёй друг друга разыгрывали. Папа приходил с работы и что-то говорил с серьёзным лицом, что у тебя сердце в пятки уходило. А потом улыбался и весело сообщал – с первым апреля!



Мы, конечно, в долгу не оставались. На следующий год могли подойти и со слезами на глазах сказать – папа, прости, пожалуйста, но я сегодня двойку получила. А потом прибежать с пятёркой в дневнике и сказать: первое апреля – никому не верю.



Сейчас, конечно, эта весёлая традиция ушла, но это не значит, что мы стали меньше улыбаться! Друзья, улыбайтесь чаще! Ведь улыбка продлевает жизнь», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

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