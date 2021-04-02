Аделина Сотникова: добро пожаловать обратно в блондинку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сообщила, что покрасила волосы.

«Добро пожаловать обратно в блондинку», — написала Аделина и добавила хэштег blondstyle.

Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой

Подписчики так оценили новый имидж фигуристки:

«Очень круто».

«Цвет шикарный».

«Красотка внеземных масштабов».

«Как красиво! Аделина, очень идёт блонд».

В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.

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