Аделина Сотникова: добро пожаловать обратно в блондинку

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сообщила, что покрасила волосы.
«Добро пожаловать обратно в блондинку», — написала Аделина и добавила хэштег blondstyle.
Пост доступен в «инстаграме» Аделины Сотниковой
Подписчики так оценили новый имидж фигуристки:
«Очень круто».
«Цвет шикарный».
«Красотка внеземных масштабов».
«Как красиво! Аделина, очень идёт блонд».
В марте 2020 года Аделина объявила о завершении карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров 2011 года, четырёхкратная чемпионка России.
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