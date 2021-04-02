Добрин — о выступлении российских фигуристок на ЧМ: на Олимпиаде так кататься будет нельзя

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин подвёл итоги прошедшего в Стокгольме чемпионата мира. Сборная России уверенно выиграла медальный зачёт. Российские фигуристы завоевали три золотые, одну серебряную и две бронзовые награды.

«Наши девчонки, как обычно, лучше всех. И пусть чистого проката ни у кого из женщин не получилось, но эмоции зашкаливали, чего стоила только попытка Саши Трусовой пойти на пять квадов.



Надо сказать, что выступления у наших были не лучшими для них самих. Так кататься на Олимпийских играх будет нельзя, иначе соперницы могут обойти, баллы у россиянок не рекордные, тут просто конкуренты все рассыпались. Анна Щербакова по сути выиграла чемпионат мира без единого чистого ультра-си, она даже поменяла изначальный план на два квада в произвольной после первого упаденного флипа, решила, что больше падать не стоит. На отдельно взятом старте это было грамотное решение, которое помогло ей выиграть», — приводит слова Добрина сайт «Матч ТВ».

Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира. Золото завоевала Анна Щербакова, серебро — Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.

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