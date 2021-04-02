Сергей Добрин: неудивительно, что Туктамышева расплакалась в кисс-энд-край

Тренер по фигурному катанию Сергей Добрин оценил выступление Елизаветы Туктамышевой на чемпионате мира в Стокгольме. Она завоевала серебряную медаль.
«Она хоть и упала разок на флипе, но чисто сделала два тройных акселя в произвольной. С учётом прокатов всех остальных ей хватило этого, чтобы занять второе место. Очередная медаль чемпионата мира спустя 6 лет, неудивительно, что Лиза расплакалась в кисс-энд-край. Доказала, что можно и в двадцать четыре — двадцать пять лет брать серебро на главных стартах даже от такой супертяжёлой в плане конкуренции страны, как Россия. И что если спортсменка реально хочет кататься и получать медали чемпионата мира, для этого ISU не обязательно поднимать возрастной ценз. Кто реально захочет и приложит максимум усилий, тот сможет», — приводит слова Добрина сайт «Матч ТВ».
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на чемпионате мира. Золото выиграла Анна Щербакова. Бронза досталась Александре Трусовой.
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