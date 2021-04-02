Директор «Самбо-70» заявил, что идея возвращения Трусовой к Тутберидзе исходит от её папы

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что идея возвращения российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе исходит от Вячеслава Трусова, отца спортсменки.

Напомним, ранее Трусова занималась у Тутберидзе, а в межсезонье-2020 перешла в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

«Пока всё это только на уровне разговоров, она в раздумьях. Мы говорили с её папой, он мастер спорта по самбо. У него было желание (чтобы дочь вернулась к Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»), он любит нашу школу», — приводит слова Лайшева ТАСС.

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