Алексей Ягудин — о Тотьмяниной: наконец-то они встретились! И где? Там, где поженились
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин опубликовал с женой Татьяной Тотьмяниной. Они сфотографировались в Красноярске. Их свадьба состоялась в 2016 году.
«Наконец-то они встретились! И где? Там, где и поженились, в Красноярске», — подписал фото Ягудин.
Пост доступен в «инстаграме» Алексея Ягудин
В дуэте с Максимом Марининым Татьяна также стала пятикратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой мира. Ягудин — олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира, трёхкратный чемпион Европы.
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