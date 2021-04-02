Стали известны призовые сборных — участниц командного чемпионата мира по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал документ, в котором указаны призовые команд — участниц чемпионата мира по фигурному катанию. Турнир пройдёт в Осаке (Япония) с 15 по 18 апреля.
Общий призовой фонд составит $ 1 млн. Команда, которая одержит победу, получит $ 200 тыс. Коллективы, которые займут места со второго по шестое, заработают $ 170, 160, 150, 140 и 130 тыс. соответственно. Оставшиеся $ 50 тыс. распределят между фигуристами, которые представляют страны, не принимающие участие в командном чемпионате мира. Они примут участие только в показательных выступлениях.
Напомним, за сборную России на командном ЧМ выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, пара Анастасия Мишина — Александр Галлямов и танцевальный дуэт Виктория Синицина — Никита Кацалапов. Соперниками российской команды будут сборные Канады, Франции, Италии, Японии и США.
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