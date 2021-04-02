Елена Ильиных: хоть у станка красиво постоять…
Олимпийская чемпионка 2014 года в командных соревнованиях фигуристов Елена Ильиных опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась у балетного станка.
«Хоть у станка красиво постоять… или хотелось бы мне быть более грациозной в своих движениях», — написала Ильиных.
Пост доступен в «инстаграме» Елены Ильиных
Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это. Елена в паре с Кацалаповым также стала бронзовым призёром чемпионата Европы 2012 года, серебряным призёром чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов, трёхкратным серебряным призёром чемпионатов России (2012, 2013, 2014).
Елена Ильиных — возлюбленному: ты мой сумасшедший гений
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