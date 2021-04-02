Анна Щербакова: долго праздновать не получится, иначе медалей больше не будет

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая на чемпионате мира в Стокгольме золотую медаль в женском одиночном катании, рассказала, что изменилось после этой победы.
«Нельзя сказать, что всё сильно изменилось после возвращения с чемпионата мира. Я вернулась домой, а уже на следующий день приступила к тренировкам. Долго праздновать не получится, иначе медалей больше не будет (смеётся).
Победа была действительно неожиданной. Маска не передаёт всех эмоций, которые я тогда испытывала. Это был не самый лучший прокат, в этом сезоне у меня были прокаты лучше, поэтому я очень удивилась, когда увидела, что я первая. Самое сложное для дальнейшего проката — ситуация, когда не получается первый прыжок, потому что он задаёт тон всей программе. После падения было очень важно собраться. Дальнейшее катание было не на драйве, а сосредоточенным и по расчёту. Нужно было следить за каждым прыжком и движением, чтобы не совершить ошибку», — сказала Щербакова в программе «Вечерний Ургант».
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