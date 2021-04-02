Щербакова: торт, подаренный на льду Ченом, в раздевалке разделили на всех

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая на чемпионате мира в Стокгольме золотую медаль в женском одиночном катании, рассказала, в каких условиях проходили соревнования из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

«Чемпионат мира в Стокгольме стал первым разом, когда я поехала на соревнования без родителей. Это была вынужденная ситуация, я к ней подготовилась. Это были не главные трудности прошедшего чемпионата, существовало очень много других правил, которые нужно было соблюдать. Мы находились в «пузыре» и никуда не выходили, гостиница и каток были одним зданием. На улице мы находились только в момент, когда переходили из аэропорта в автобус, всё остальное время проводили внутри. Когда я приехала домой, у меня даже не осталось ощущения, что я была за границей.



В гостинице на первом этаже можно было поиграть в пинг-понг, баскетбол, но главным развлечением для нас было сходить на соревнования мальчиков, посмотреть и поболеть. На чемпионат мира брала с собой учебники, потому что соревнования попадают на конец четверти, приходится отправлять задания учителям. Это привычная для меня ситуация. Я не отличница, но проблем в школе нет. Учусь на «четвёрки» и «пятёрки», стараюсь всё успевать. Бывают проблемы с успеваемостью: опаздываю сдать задания в сроки, делаю это позже. Спасибо учителям, которые всё понимают и идут навстречу.

После моего показательного выступления на лёд выехал Нэйтан Чен и подарил мне торт, поздравил с днём рождения. Это было большой неожиданностью. Нас учат, что любую еду, которую подарили, есть рискованно. Но в раздевалке мы разделили торт на всех», — сказала Щербакова в программе «Вечерний Ургант».

В день показательных выступлений, 28 марта, Щербаковой исполнилось 17 лет.

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