«Вкладываюсь в акции». Анна Щербакова — о призовых за победу на чемпионате мира

Российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая на чемпионате мира в Стокгольме золотую медаль в женском одиночном катании, рассказала, на что расходует заработанные на соревнованиях деньги.

«Не трачу деньги, а коплю их. У меня пока нет конкретной идеи, куда их вложить, но мои родители мне помогают. Папа, например, рассказывает, куда и как выгоднее вкладывать деньги, чтобы они не просто лежали, а работали.

Занимаюсь ли инвестициями? Да, вкладываюсь в акции», — сказала Щербакова в программе «Вечерний Ургант».

Напомним, что в заключительный день чемпионата мира, 28 марта, Щербаковой исполнилось 17 лет, но отпраздновать день рождения не удалось.

«Поймите, день рождения у меня каждый год, а победу на чемпионате мира я одержала в первый раз. Мои эмоции затмили праздник, и он прошёл как-то мимо меня», — сказала Щербакова.

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