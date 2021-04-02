Анна Щербакова на программе «Вечерний Ургант» снимала ролик для TikTok

Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова объяснила, почему на программе «Вечерний Ургант» не только отвечала на вопросы, но и снимала видео для TikTok.
«Мы стараемся следовать за модой (смеётся). Весь год с девочками в группе думали, чтобы создать общий аккаунт в TikTok и снимать туда разные видео. Но как-то не решались… Когда я уехала на чемпионат мира, мы все, дружно сговорившись, решили создать этот аккаунт. Пока я участия в съёмках не принимала, поэтому решила переплюнуть всех сразу: снять у вас на передаче первый ролик», — объяснила Щербакова.
Готовый ролик Щербаковой об участии в программе «Вечерний Ургант» можно будет посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе Tutber_House в TikTok.
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