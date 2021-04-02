Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Анна Щербакова на программе «Вечерний Ургант» снимала ролик для TikTok

Анна Щербакова на программе «Вечерний Ургант» снимала ролик для TikTok
Фигурное катание / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова объяснила, почему на программе «Вечерний Ургант» не только отвечала на вопросы, но и снимала видео для TikTok.

«Мы стараемся следовать за модой (смеётся). Весь год с девочками в группе думали, чтобы создать общий аккаунт в TikTok и снимать туда разные видео. Но как-то не решались… Когда я уехала на чемпионат мира, мы все, дружно сговорившись, решили создать этот аккаунт. Пока я участия в съёмках не принимала, поэтому решила переплюнуть всех сразу: снять у вас на передаче первый ролик», — объяснила Щербакова.

Готовый ролик Щербаковой об участии в программе «Вечерний Ургант» можно будет посмотреть на странице группы Этери Тутберидзе Tutber_House в TikTok.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!

Победила, но не убедила. Щербаковой повезло, что на чемпионате мира не было Загитовой
Разговоры о космическом прорыве в женском фигурном катании сильно преувеличены. Алине пора возвращаться?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021