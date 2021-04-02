Боброва: Туктамышева доказала, что нет ничего невозможного

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва подвела итоги выступления российских фигуристок на чемпионате мира в Стокгольме.

Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова заняли весь пьедестал – первый для России в женском одиночном катании.

«Моё мнение, что, в конечном счёте, здесь не оказалось проигравших. Понятно, что Щербакова приехала побеждать, и она доказала, что она лучшая. Она – бесспорная чемпионка мира. Искренне поздравляю и Аню, и её команду. Это было просто супер! Очень многие, а может и все, рады за Лизу Туктамышеву. Это серебро, которое дороже золота. Она именно выиграла эту медаль. Шесть лет она не участвовала ни в чемпионатах Европы, ни в чемпионатах мира, потому что не могла отобраться в сборную. А когда почти все списали её со счетов – у нас же много юных девочек с четверными, куда ей! – Лиза доказала, что нет ничего невозможного. Это история о том, что если полностью отдаваться работе, результат обязательно придёт.

Сашечка Трусова. После короткой программы она сказала, что если ей не давать максимум, то она может где-то споткнуться. Могу её понять. И если она так сказала, то, возможно, они с командой пошли на упрощение программы. Не могу утверждать это наверняка, поскольку не знаю внутренней кухни, но такое может быть. Плюс ей было сложно за границей без мамы, без любимой собаки. Она к этому привыкла: в её возрасте есть люди, вещи, которые ей помогают, это нормально. Конечно, она ехала не за бронзой. Но после 12-го места в короткой программе эта медаль сравни подвигу. В произвольной она заявила пять четверных! Даже у мужчин почти ни у кого нет такого набора. Саша показала практически свой максимум, выступила здорово», — приводит слова Бобровой «Советский спорт».

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