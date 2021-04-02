Траньков сравнил слухи о возвращении Трусовой к Тутберидзе с мексиканским сериалом

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков прокомментировал информацию о возможном возвращении Александры Трусовой в группу Этери Тутберидзе.

Накануне, 1 апреля, об этом заявил директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев. Тутберидзе информацию не подтвердила, а двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко, в академии которого в сезоне-2020/2021 тренировалась Трусова, назвал слова Лайшева первоапрельской шуткой.

«Эта история достойна мексиканского сериала. Если Трусова перейдёт, будет больше новостных сообщений об этом. Может ли это быть первоапрельской шуткой? Я не увидел трещины в отношениях Жени Плющенко с Сашей после чемпионата мира. Считаю, что такой переход возможен, но не думаю, что это правда», — приводит слова Транькова «Матч ТВ».

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