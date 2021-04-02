ISU выпустил ролик, посвящённый триумфу российских фигуристок на чемпионате мира

Международный союз конькобежцев выпустил ролик, посвящённый соревнованиям женщин на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил в Стокгольме (Швеция).

Женский турнир завершился триумфом российских фигуристок, впервые в истории занявших весь пьедестал. Александра Трусова сорвала каскад в короткой программе и перед вторым днём соревнований занимала только 12-е место. Из пяти заявленных в произвольной программе четверных прыжков Трусова чисто исполнила только два и дважды упала, но этого оказалось достаточно, чтобы по итогам двух выступлений подняться на третье место и завоевать бронзовую медаль.

Елизавета Туктамышева стабильно хорошо исполнила обе программы и стала серебряным призёром соревнований. А Анне Щербаковой в этой ситуации оставалось только справиться со всеми элементами, чтобы завоевать золото на дебютном для неё чемпионате мира.

Права на видео принадлежат International Skating Union. Посмотреть видео можно на канале Skating ISU в YouTube.

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