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Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Women

Елизавета Туктамышева выиграла премию GQ Super Women
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева стала обладателем премии GQ Super Women в номинации «Спорт».

«Благодарю за уникальную возможность быть здесь, среди замечательных людей, среди сильнейших женщин. Это очень круто! И хочу отметить, что в фигурном катании женщины тоже самые сильные», — сказала Туктамышева на церемонии награждения.

Фото: «Инстаграм» Елизаветы Туктамышевой

Туктамышева — чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании. Елизавета вернулась на чемпионат мира спустя шесть лет и завоевала серебряную медаль в 24 года. Туктамышева чисто исполнила обе программы, трижды прыгнув коронный тройной аксель.

Ранее в сезоне-2020/2021 Туктамышева выиграла Гран-при России в Москве. Из-за пандемии коронавируса соревнования проходили в национальном формате.

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