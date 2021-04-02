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«Ну что, работаем?» Щербакова сфотографировалась на месте ведущего «Вечернего Урганта»

Чемпионка мира в женском одиночном катании российская фигуристка Анна Щербакова воспользовалась отсутствием в студии программы «Вечерний Ургант» постоянного ведущего программы Ивана Урганта и заняла его место.

Ургант заболел коронавирусом, но чувствует себя неплохо и ведёт программу из дома. Гости в студии общаются с ведущим, изображение которого транслируется на большом экране.

«Пришла в гости на «Вечерний Ургант», а кресло пустует… И я, конечно, недолго думая, заняла самое привлекательное место. Ну что, работаем?» — написала Щербакова на своей странице в «Инстаграме» и добавила хештег #иванвыздоравливайте

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

В сезоне-2020/2021 17-летняя Щербакова дебютировала на чемпионате мира и завоевала золотую медаль.

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