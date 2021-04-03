Боброва: если Плющенко взялся за тренерскую работу, значит, чувствует в себе силы

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала дебют Евгения Плющенко на чемпионате мира в качестве тренера.

Занимающаяся в академии «Ангелы Плющенко» Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. Фигуристка сумела подняться на пьедестал почёта после 12-го места в короткой программе.

«Мнение о Плющенко-тренере? Пока мне сложно ответить на этот вопрос. Должно всё-таки пройти какое-то время, чтобы делать выводы. Вообще сложно вспомнить спортсменов, которых тренеры вели с самого начала до олимпийских медалей. Разве что Женя Плющенко и Лиза Туктамышева у Алексея Мишина. А многие другие спортсмены, в том числе и мы с Димой, меняли тренера. В любом случае есть тренеры, которые ставят на коньки, которые занимаются на юниорском уровне, а есть тренеры высшей категории, которые доводят до чемпионства. Женя проделал весь этот путь и знает всю подноготную тренерской работы. Если он взялся за неё, значит, чувствует в себе силы. Буду рада, если у него получится. Чем больше у нас будет классных тренеров, тем лучше», — приводит слова Бобровой «Советский спорт».

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