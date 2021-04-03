Боброва: если Плющенко взялся за тренерскую работу, значит, чувствует в себе силы

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва прокомментировала дебют Евгения Плющенко на чемпионате мира в качестве тренера.
Занимающаяся в академии «Ангелы Плющенко» Александра Трусова завоевала бронзовую медаль. Фигуристка сумела подняться на пьедестал почёта после 12-го места в короткой программе.
«Мнение о Плющенко-тренере? Пока мне сложно ответить на этот вопрос. Должно всё-таки пройти какое-то время, чтобы делать выводы. Вообще сложно вспомнить спортсменов, которых тренеры вели с самого начала до олимпийских медалей. Разве что Женя Плющенко и Лиза Туктамышева у Алексея Мишина. А многие другие спортсмены, в том числе и мы с Димой, меняли тренера. В любом случае есть тренеры, которые ставят на коньки, которые занимаются на юниорском уровне, а есть тренеры высшей категории, которые доводят до чемпионства. Женя проделал весь этот путь и знает всю подноготную тренерской работы. Если он взялся за неё, значит, чувствует в себе силы. Буду рада, если у него получится. Чем больше у нас будет классных тренеров, тем лучше», — приводит слова Бобровой «Советский спорт».
Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 3 апреля 2021
-
00:55
-
00:36
-
00:04
- 2 апреля 2021
-
23:29
-
23:03
-
21:27
-
20:57
-
19:35
-
19:30
-
18:42
-
18:30
-
18:21
-
17:58
-
17:51
-
16:49
-
13:28
-
13:23
-
12:32
-
11:14
-
10:05
-
09:04
-
08:47
-
00:30
-
00:10
- 1 апреля 2021
-
22:48
-
21:55
-
20:54
-
19:33
-
18:20
-
16:40
-
16:20
-
16:11
-
16:08
-
16:07
-
15:52