Медведева рассказала, что для выступления в шоу Тутберидзе влезла в платье 2018 года

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что для исполнения номера «Анна Каренина» на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани ей пришлось перешить платье, в котором она выступала на Олимпийских играх в Пхёнчхане.

«Честно говоря, сегодня был очень тяжёлый день. Я встала на самолёт очень рано, потом был перелёт, тренировка-репетиция. На репетиции у меня не шло ничего вообще, а на шоу вышла как новая.

Как платье? Влезла. Даже в талии немного великовато. Немного перешила юбку, потому что пропорции тела поменялись. А так, в каких-то местах даже подвисает. Это радует.

Два сальхова в «Эхо любви», сальхов и риттбергер — в «Карениной». Останется ли такой контент в следующих шоу? Посмотрим. Я стараюсь себя не форсировать никаким образом. В этом нет нужды.

Успела ли погулять по городу? Посмотрела из окна автобуса. Мы проезжали по очень классной набережной. Очень красиво. Обсуждали это с Камилой Валиевой, она здесь родилась, тоже очень любит эту набережную. Не знаю, как называется, но очень красиво», — приводит слова Медведевой Sport24.

Следите за главными новостями фигурного катания в новом Telegram-канале «Ход коньком»! Аналитика, обзоры, инсайды от «Чемпионата». Подписывайтесь и будьте в курсе!