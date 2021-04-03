Медведева рассказала, что для выступления в шоу Тутберидзе влезла в платье 2018 года

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева рассказала, что для исполнения номера «Анна Каренина» на шоу группы Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» в Казани ей пришлось перешить платье, в котором она выступала на Олимпийских играх в Пхёнчхане.
«Честно говоря, сегодня был очень тяжёлый день. Я встала на самолёт очень рано, потом был перелёт, тренировка-репетиция. На репетиции у меня не шло ничего вообще, а на шоу вышла как новая.
Как платье? Влезла. Даже в талии немного великовато. Немного перешила юбку, потому что пропорции тела поменялись. А так, в каких-то местах даже подвисает. Это радует.
Два сальхова в «Эхо любви», сальхов и риттбергер — в «Карениной». Останется ли такой контент в следующих шоу? Посмотрим. Я стараюсь себя не форсировать никаким образом. В этом нет нужды.
Успела ли погулять по городу? Посмотрела из окна автобуса. Мы проезжали по очень классной набережной. Очень красиво. Обсуждали это с Камилой Валиевой, она здесь родилась, тоже очень любит эту набережную. Не знаю, как называется, но очень красиво», — приводит слова Медведевой Sport24.
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