Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Щербакова исполнила зажигательный танец с Ургантом. Видео

Щербакова исполнила зажигательный танец с Ургантом. Видео
Фигурное катание / Чемпионат мира 0

Российская фигуристка Анна Щербакова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила видео, где она станцевала с популярным ведущим Иваном Ургантом.

«А вот и он! Тот самый тикток. Спасибо, Иван Андреевич, что решились на такое», — подписала видео Щербакова.

Видеозапись можно посмотреть на официальной официальной странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) Щербакова завоевала золотую награду в женском одиночном катании. Воспитанница Этери Тутберидзе уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной немного уступила Александре Трусовой, но этого хватило для победы по сумме баллов.

Анна Щербакова на программе «Вечерний Ургант» снимала ролик для TikTok
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021