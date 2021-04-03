Щербакова исполнила зажигательный танец с Ургантом. Видео
Российская фигуристка Анна Щербакова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила видео, где она станцевала с популярным ведущим Иваном Ургантом.
«А вот и он! Тот самый тикток. Спасибо, Иван Андреевич, что решились на такое», — подписала видео Щербакова.
Видеозапись можно посмотреть на официальной официальной странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».
Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) Щербакова завоевала золотую награду в женском одиночном катании. Воспитанница Этери Тутберидзе уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной немного уступила Александре Трусовой, но этого хватило для победы по сумме баллов.
Анна Щербакова на программе «Вечерний Ургант» снимала ролик для TikTok
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