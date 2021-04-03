Щербакова исполнила зажигательный танец с Ургантом. Видео

Российская фигуристка Анна Щербакова на своей официальной странице в «Инстаграме» разместила видео, где она станцевала с популярным ведущим Иваном Ургантом.



«А вот и он! Тот самый тикток. Спасибо, Иван Андреевич, что решились на такое», — подписала видео Щербакова.

Видеозапись можно посмотреть на официальной официальной странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Напомним, на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходил с 22 по 28 марта в Стокгольме (Швеция) Щербакова завоевала золотую награду в женском одиночном катании. Воспитанница Этери Тутберидзе уверенно выиграла короткую программу, а в произвольной немного уступила Александре Трусовой, но этого хватило для победы по сумме баллов.