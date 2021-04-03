Определились место и дата проведения чемпионата России-2022 по фигурному катанию

Чемпионат России 2022 года по фигурному катанию пройдёт с 21 по 26 декабря 2021 в Санкт-Петербурге. Турнир состоится в спорткомплексе «Юбилейный». Об этом сообщается на странице Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга в «инстаграме».

Напомним, чемпионат России в 2021 году прошёл в Челябинске. Северная столица в последний раз принимала чемпионат страны в декабре 2017 года.

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Ранее сообщалось, что трансляция произвольной программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме (Швеция), состоявшаяся 26 марта на Первом канале, заняла седьмое место в рейтинге 100 наиболее популярных программ среди россиян в возрасте от четырёх лет и старше и обошла по этому показателю показ футбольного матча Россия – Словения.