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«Икона стиля!» Подписчики восхитились снимками Евгении Медведевой в чёрном плаще и шляпе

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» в стильном наряде и шляпе.

«Плащ на пуховик и закрытый музей», — подписала фотосессию Медведева.

Фотографии можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».

Подписчики в комментариях восхитились красотой фигуристки, удачным образом и мастерством фотографа.

figuristochki_: Икона стиля!



leilakultanova: Как будто где-то на старых улочках Парижа.



mariashashkina: Шикарная.

chekashkiina: Королева.

kingdom_fk: Такая красивая, просто невозможная.



lud.skliar1707: Стильная секси-красотка



m_a_r_i_sh_k_a: Атмосферное фото!

lerix.lervi: Неотразимая.

rudakova4433: Леди. Само совершенство.

После предсезонных прокатов осенью 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой одержала свои главные победы. Сезон-2020/2021 фигуристка пропускала из-за болезни и травмы спины.

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