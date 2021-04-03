«Икона стиля!» Подписчики восхитились снимками Евгении Медведевой в чёрном плаще и шляпе

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» в стильном наряде и шляпе.
«Плащ на пуховик и закрытый музей», — подписала фотосессию Медведева.
Фотографии можно посмотреть на странице Евгении Медведевой в «Инстаграме».
Подписчики в комментариях восхитились красотой фигуристки, удачным образом и мастерством фотографа.
figuristochki_: Икона стиля!
leilakultanova: Как будто где-то на старых улочках Парижа.
mariashashkina: Шикарная.
chekashkiina: Королева.
kingdom_fk: Такая красивая, просто невозможная.
lud.skliar1707: Стильная секси-красотка
m_a_r_i_sh_k_a: Атмосферное фото!
lerix.lervi: Неотразимая.
rudakova4433: Леди. Само совершенство.
После предсезонных прокатов осенью 2020 года Медведева вернулась в группу Этери Тутберидзе, под руководством которой одержала свои главные победы. Сезон-2020/2021 фигуристка пропускала из-за болезни и травмы спины.
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