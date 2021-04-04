Дмитриев: Плющенко критикуют, но не понимаю причин — в ближайшие пару лет результаты будут

Сын двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Артур Дмитриев-младший поделился мнением о перспективах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в тренерской деятельности.

«Евгений мне много подсказывал, вдохновлял, и с позиции ученика могу сказать, что у него большой потенциал: вряд ли сегодня можно найти фигуриста-одиночника с таким стажем и достижениями. Знаю, Плющенко многие критикуют, и, честно говоря, не понимаю причину. Хочется его поддержать. Считаю, что колоссальный опыт и наличие сильных коллег дадут свои плоды. Пусть не сразу, но в ближайшие пару лет мы увидим результаты. Нужны просто время и терпение. Думаю, команда Евгения на верном пути, пусть у них всё будет хорошо», — приводит слова Дмитриева-младшего «Матч ТВ».