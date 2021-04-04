Лыжница Степанова: сейчас фигурное катание смотреть гораздо интереснее, чем биатлон

Российская лыжница Вероника Степанова рассказала об увлечении фигурным катанием.

«Фигурное катание я смотрю, очень интересно. Знаю, что в сборной большая конкуренция. Слежу именно за женским одиночным катанием. Очень приятно, что три наши спортсменки завоевали весь пьедестал (на чемпионате мира — 2021 в Стокгольме (Швеция). — Прим. «Чемпионата»).



За кого болела конкретно? Болею за всех наших девчонок, потому что они задают высокую планку на международной арене. Почему вообще смотрю фигурное катание? Меня привлекает результат. В биатлоне, к сожалению, в настоящее время его нет. Сейчас фигурное катание мне смотреть гораздо интереснее, чем биатлон», — сказала Степанова во время интервью на YouTube-канале «На лыжи».