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Сергей Розанов присоединится к тренировочному лагерю Бенуа Ришо

Сергей Розанов присоединится к тренировочному лагерю Бенуа Ришо
Фигурное катание / Прочие турниры 0
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Тренер по фигурному катанию Сергей Розанов присоединится к тренировочному лагерю Peak Ice Camps, который организован французским хореографом Бенуа Ришо. Об этом сообщается на странице лагеря в «Инстаграме».

«Сергей обладает большим опытом работы с ведущими мировыми тренерами, включая Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. В наш лагерь он принесёт накопленные знания и поможет как взрослым, так и юным фигуристам в развитии их технических данных. Выполнять прыжки с Сергеем становится намного проще», — говорится в публикации.

Сборы пройдут в три потока: с 14 по 20 мая, с 14 июня по 3 июля и с 5 по 31 июля. Розанов с 2017 года работал в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. Однако весной 2020 года он перешёл в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

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