Американский журналист: на месте Трусовой я бы вернулся к Тутберидзе

Американский журналист, ведущий популярного подкаста в YouTube The Skating Lesson Дейв Лиз, поделился мнением о возможном возвращении российской фигуристки Александры Трусовой в группу тренера Этери Тутберидзе. Ранее директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Трусова, которая в межсезонье-2020 перешла в тренерскую академию «Ангелы Плющенко», пообещала ему вернуться к Тутберидзе.



«Трусовой было бы легче, если бы она была частью команды Тутберидзе. Пусть Плющенко и помог ей в этом сезоне, после ухода от Этери судьи с большей охотой будут пересматривать её элементы. Если она хочет попасть в олимпийскую команду при субъективном отборе, думаю, что ей следует идти к Этери. Так проще заработать баллы и поддержку. И как бороться с девушками, которые соперничают между собой ежедневно, если ты не варишься в этом котле?



Для Тутберидзе этот шаг тоже был бы разумным. Если она хочет заполучить олимпийский подиум, ей нужно удостовериться, что в её команде есть все ключевые игроки. Если где-то есть фигуристка, прыгающая все четверные, я бы хотел, чтобы она была на моём катке. И подумайте, насколько сильнее после прихода Трусовой станут Дарья, Анна, Камила, Алёна. Конечно, я бы хотел видеть такую фигуристку в своей команде.



Трусовой не хватает стабильности. Мне кажется, ей нужен такой человек, который бы выбирал, какие из четверных ей ставить в программу, какие отрабатывать. В нынешнем сезоне с этим были проблемы. Плющенко разрешил ей вставлять все прыжки, какие она только хочет, а результат не улучшился. Думаю, возвращение к Тутберидзе стало бы для Трусовой очень умным шагом. Считаю, что Плющенко следует сосредоточиться на юношах. Александра могла бы просто вернуться. На её месте я бы именно так поступил — просто вернулся бы», — сказал Лиз в своём подкасте.

Траньков сравнил слухи о возвращении Трусовой к Тутберидзе с мексиканским сериалом