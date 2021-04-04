Анна Щербакова объяснила, почему на чемпионате мира исполнила только один четверной прыжок

Чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала, почему в произвольной программе на первенстве планеты в Стокгольме не стала исполнять второй четверной прыжок.
Анна лидировала после короткой программы и завершала выступление фигуристок в произвольной. К моменту выхода Щербаковой на лёд было понятно, что для завоевания золота ей будет достаточно вполне скромной оценки.
«Заранее, что буду выполнять в произвольной один четверной, не было известно. Всё менялось по ходу. Когда я приехала на чемпионат, то тренировала программу с двумя разными четверными – с лутцем и флипом. Потом в день перерыва, между короткой и произвольной программами, я подошла к тренерам с предложением откатать с двумя флипами. По своим ощущениям я понимала, что так будет лучше. Они, посмотрев на тренировку, согласились со мной, и планировался вариант с двумя четверными флипами. Решение о том, что четверной будет один, было экспромтом, принятым мною во время выступления.
До программы я проговаривала про себя вариант, что падая с первого четверного, я пойду на второй. Но во время проката поняла, что правильнее и надежнее сделать сейчас тройной флип. При падении с двух разных четверных теряется меньше баллов, чем при падении с двух одинаковых четверных. Когда в прокате два четверных флипа, то при падении с двух прыжков я теряю каскад и стоимость программы уходит вниз. Поэтому я решила не прыгать ещё один четверной, чем пойти и упасть. В юниорском сезоне у меня была такая же ситуация с двумя лутцами», — приводит слова Щербаковой Olympic Channel.
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