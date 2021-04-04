Анна Щербакова: на пути к чемпионату мира периодически было желание всё бросить

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, какие выводы сделала из дебютного выступления на чемпионате мира.
Воспитанница Этери Тутберидзе завоевала золотую медаль, выиграв короткую программу и став второй в произвольной.
«Как бы банально это ни звучало, но я снова сделала вывод, что надо идти до конца и не опускать руки. На пути к этому чемпионату у меня периодически было желание всё бросить. В Москве было много неудачных тренировок. Старалась не показывать, но очень от этого расстраивалась.
Я так долго ждала этого старта и хотела быть на нем в звенящей форме. Но не всегда всё бывает гладко. И проходя через трудности, я не понимала, почему всё это накопилось накануне самого важного старта. Поэтому наверно очень ценно, что ни на каком из моментов подготовки я не остановилась, дошла до самого конца. Никто не знал, как всё сложится. И этот чемпионат доказал, что все люди – не роботы, все ошибаются. Это нормально. Как говорится, лёд – скользкий. То, что я боролась до конца, помогло мне достичь в итоге такого результата», — приводит слова Щербаковой Olympic Channel.
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