Татьяна Навка: под курткой сумка, а не то, что вы подумали. К сожалению

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала фотографии с путешествия по Крыму.
«Крым и без города-пещеры? Невозможно! Посетили самый популярный у кинематографистов Эски-Кермен, средневековый город-крепость конца VI века н. э. Только представьте, город-пещера включает в себя более 350 пещер и пещерных помещений, где сохранились даже улицы! Очень круто, интересно и захватывающе!
А для большинства людей этот средневековый город известен по фильму Федора Бондарчука «9 рота», который частично снимался здесь! PS: под курткой сумка, а не то, что вы подумали. К сожалению», — написала Навка.
Пост доступен в «инстаграме» Татьяны Навки
В паре с Романом Костомаровым Татьяна — олимпийская чемпионка (2006), двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006), трёхкратная чемпионка России (2003, 2004, 2006).
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