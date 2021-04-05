«Я долго мучилась...» 14-летняя ученица Тутберидзе рассказала о самом необычном каскаде

14-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, ответила на вопрос, какой самый необычный каскад ей доводилось исполнять.

«Тройной флип — ойлер — тройной флип — ойлер — тройной флип. Как-то он получился у меня. Хотя долго я над ним мучилась…» — приводит слова Усачёвой «RT на русском».

Также она объяснила, в чём смысл отработки длинных каскадов.

«Это вариативность, умение прыгать всё. И морально проще — если ты сделал каскад из четырёх-пяти прыжков, то из двух точно соберёшь. Это развивает крутку, технику, появляется уверенность в элементе. Условно говоря, если сможешь добавить его пятым по счёту, то первым уже гарантированно сделаешь», — рассказала Дарья.