«Я долго мучилась...» 14-летняя ученица Тутберидзе рассказала о самом необычном каскаде
14-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, тренирующаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, ответила на вопрос, какой самый необычный каскад ей доводилось исполнять.
«Тройной флип — ойлер — тройной флип — ойлер — тройной флип. Как-то он получился у меня. Хотя долго я над ним мучилась…» — приводит слова Усачёвой «RT на русском».
Также она объяснила, в чём смысл отработки длинных каскадов.
«Это вариативность, умение прыгать всё. И морально проще — если ты сделал каскад из четырёх-пяти прыжков, то из двух точно соберёшь. Это развивает крутку, технику, появляется уверенность в элементе. Условно говоря, если сможешь добавить его пятым по счёту, то первым уже гарантированно сделаешь», — рассказала Дарья.
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