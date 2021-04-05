Дарья Усачёва — об аббревиатуре ВУХ: иногда даже нравится, чего не скажешь о Валиевой

Российская фигуристка Дарья Усачёва рассказала, как относится к использованию СМИ аббревиатуры ВУХ (по фамилиям фигуристок — Валиева, Усачёва, Хромых. — Прим «Чемпионата»).
«Всё-таки фигурное катание — индивидуальный вид спорта. Мы же не группами выступаем, а каждая по отдельности. Лично меня это не раздражает и не задевает никак. Иногда даже нравится, чего не скажешь о Камиле. Ну, «ВУХ» и «ВУХ», пусть пишут. Мне очень понравилось, когда в том году на первенстве России нас с Камилой и Соней Акатьевой назвали «ВАУ» — вот это было прикольно (смеётся)», — приводит слова Усачёвой «RT на русском».
В финале Кубка России 2021 года Камила Валиева заняла первое место, Майя Хромых — второе, Дарья Усачёва — третье.
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