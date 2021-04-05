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Дарья Усачёва ответила на вопрос о дружбе в женском одиночном катании

Дарья Усачёва ответила на вопрос о дружбе в женском одиночном катании
Фигурное катание / Прочие турниры 0

14-летняя российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, ответила на вопрос, отталкивает ли от дружбы фактор соперничества в женском одиночном катании.

«Не могу сказать, что отталкивает. Просто быт и соревнования — разные вещи.

В группе мы с девчонками хорошо дружим. Какие-то видео показываем друг другу, в торговые центры ходим вместе. Отношения очень хорошие. А вот на льду… Скажем так, не до них уже, ты предоставлен сам себе, остаёшься наедине со своими мыслями. У кого-то что-то может не получаться, или наоборот.

Повторюсь, вне льда мы замечательно общаемся. Без какого-либо лукавства это говорю», — приводит слова Дарьи Усачёвой «RT на русском».

Усачёва — бронзовый призёр финала Кубка России-2020/2021.

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