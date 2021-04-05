ФФККР предложила оставить музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ЧМ

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, что на следующем чемпионате мира вместо гимна РФ вновь планируется использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

«Наше предложение — мы оставляем Первый концерт Чайковского вместо гимна. Речь идёт о следующем сезоне, о чемпионате мира. Что будет на Олимпийских играх — это прерогатива Олимпийского комитета России, а не федерации. Мы знаем, какие там идут обсуждения, с МОК в том числе», — приводит слова Когана ТАСС.

Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом.