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ФФККР предложила оставить музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ЧМ

ФФККР предложила оставить музыку Чайковского в качестве замены гимна РФ на ЧМ
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган рассказал, что на следующем чемпионате мира вместо гимна РФ вновь планируется использовать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Ильича Чайковского.

«Наше предложение — мы оставляем Первый концерт Чайковского вместо гимна. Речь идёт о следующем сезоне, о чемпионате мира. Что будет на Олимпийских играх — это прерогатива Олимпийского комитета России, а не федерации. Мы знаем, какие там идут обсуждения, с МОК в том числе», — приводит слова Когана ТАСС.

Государственный гимн России не может звучать на Олимпийских играх из-за санкций Всемирного антидопингового агентства. Предложенная комиссией спортсменов Олимпийского комитета России в качестве замены песня «Катюша» была отклонена Спортивным арбитражным судом.

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