Дарья Усачёва рассказала о тренировках без тренеров

Российская фигуристка Дарья Усачёва, занимающаяся под руководством Этери Тутберидзе, рассказала, нравятся ли ей тренировки в отсутствие тренеров, когда они уезжают с другими спортсменами на соревнования.

«На самом деле всё то же самое. Уровень дисциплины зависит не от тренеров, а от нас самих. Мы должны выполнять тот же самый объём работы вне зависимости от того, какие тренеры остались с нами. У каждого свой индивидуальный план.

Позволяю ли себе иногда халтурить? Ну… Бывает такое, конечно. Но в том-то и смысл, что позволять не нужно. Тогда и результат будет», — приводит слова Дарьи Усачёвой «RT на русском».

14-летняя российская фигуристка является бронзовым призёром финала Кубка России-2020/2021.