Первый канал представил трансляции с Командного чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт в японской Осаке с 15 по 18 апреля.
Расписание трансляций:
15 апреля, 12:15
Танцы на льду. Ритм-танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии.
16 апреля, 12:15
Пары. Короткая программа
Танцы на льду. Произвольный танец
Мужчины. Произвольная программа
Прямой эфир из Японии.
17 апреля в 10:15
Пары. Женщины. Произвольная программа
Прямой эфир из Японии.
18 апреля в 15:15
Показательные выступления
В турнире примут участие шесть национальных сборных — России, Канады, Франции, Италии, Японии и США.
Чемпионат, организованный японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев, в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осака.
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