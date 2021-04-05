Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Первый канал представил трансляции с Командного чемпионата мира по фигурному катанию

Первый канал представил трансляции с Командного чемпионата мира по фигурному катанию
Фигурное катание 0
Аудио-версия:

Первый канал представил трансляции с Командного чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

Расписание трансляций:

15 апреля, 12:15
Танцы на льду. Ритм-танец.
Женщины. Мужчины. Короткая программа.
Прямой эфир из Японии.

16 апреля, 12:15
Пары. Короткая программа
Танцы на льду. Произвольный танец
Мужчины. Произвольная программа
Прямой эфир из Японии.

17 апреля в 10:15
Пары. Женщины. Произвольная программа
Прямой эфир из Японии.

18 апреля в 15:15
Показательные выступления

В турнире примут участие шесть национальных сборных — России, Канады, Франции, Италии, Японии и США.

Чемпионат, организованный японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев, в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осака.

Российские фигуристы выступят под национальным флагом на командном турнире в Японии
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021