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Первый канал представил трансляции с Командного чемпионата мира по фигурному катанию

Первый канал представил трансляции с Командного чемпионата мира по фигурному катанию, который пройдёт в японской Осаке с 15 по 18 апреля.

Расписание трансляций:



15 апреля, 12:15

Танцы на льду. Ритм-танец.

Женщины. Мужчины. Короткая программа.

Прямой эфир из Японии.



16 апреля, 12:15

Пары. Короткая программа

Танцы на льду. Произвольный танец

Мужчины. Произвольная программа

Прямой эфир из Японии.



17 апреля в 10:15

Пары. Женщины. Произвольная программа

Прямой эфир из Японии.



18 апреля в 15:15

Показательные выступления

В турнире примут участие шесть национальных сборных — России, Канады, Франции, Италии, Японии и США.

Чемпионат, организованный японской конькобежной федерацией при поддержке Международного союза конькобежцев, в седьмой раз состоится в Японии, но впервые в городе Осака.