Даниил Глейхенгауз показал отрывок из новой постановки программы пары Тарасова — Морозов

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз анонсировал у себя в «инстаграме» премьеру номера пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Новую постановку они покажут в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» 6 апреля в Москве.

Пост доступен в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.

«Один из сюрпризов, премьеру которого вы увидите завтра на нашем шоу, новая постановка для нашей прекрасной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова! Ребята мегапрофессионалы, было здорово с ними поработать и дать им новые образы», — подписал Даниил отрывок из тренировочного выступления Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.

Спортивная пара Тарасова — Морозов являются серебряными призёрами Зимних олимпийских игр в командных соревнованиях. На прошедшем в марте Чемпионате мира в Стокгольме пара заняла четвёртое место.