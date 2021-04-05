Даниил Глейхенгауз показал отрывок из новой постановки программы пары Тарасова — Морозов

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз анонсировал у себя в «инстаграме» премьеру номера пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Новую постановку они покажут в ледовом шоу Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду» 6 апреля в Москве.
Пост доступен в «инстаграме» Даниила Глейхенгауза.
«Один из сюрпризов, премьеру которого вы увидите завтра на нашем шоу, новая постановка для нашей прекрасной пары Евгении Тарасовой и Владимира Морозова! Ребята мегапрофессионалы, было здорово с ними поработать и дать им новые образы», — подписал Даниил отрывок из тренировочного выступления Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
Спортивная пара Тарасова — Морозов являются серебряными призёрами Зимних олимпийских игр в командных соревнованиях. На прошедшем в марте Чемпионате мира в Стокгольме пара заняла четвёртое место.
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