Александра Трусова рассказала о прошедшем чемпионате мира

Российская фигуристка Александра Трусова поделилась мнением о своих результатах на прошедшем в марте чемпионате мира в Стокгольме.
«Рада, что на чемпионате мира мне удалось подняться с 12-го места на третье. Но я недовольна своими прокатами, хотелось бы откатать лучше. Я всегда пересматриваю свои выступления и анализирую ошибки. Думаю, что в короткой программе я переволновалась, а также перекрутила тройной лутц, потому что я сейчас прыгаю четверной тоже с руками наверху.
На тренировках произвольной программы и перед чемпионатом мира, и уже там я прыгала эти пять прыжков чисто. Все, кто был на тренировках, это видели. Я всегда настраиваюсь на чистый прокат, представляю его идеальным, в голове прокручиваю», — сказала Трусова в эфире программы «Все на Матч!»
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