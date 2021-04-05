Александра Трусова: три Олимпиады? Почему бы и нет

Российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своих тренировках, режиме питания и планах на будущее.
«Самая долгая тренировка? С утра 2,5 часа, потом перерыв, вечером три часа и ещё час на работу над скольжением. Что касается еды, я ем всё, что хочу. Никакой диеты у меня нет. Если с утра, то вообще всё что угодно, а вечером стараюсь просто определённые продукты не есть. Разговоры о взрослении не пугают. Для фигурного катания я уже достаточно взрослая, и с каждым годом прибавляю в весе, расту, но всё также.
Планирую выступать до 22 лет. Три Олимпиады? Если можно будет закончить, а потом вернуться, то почему бы и нет. Пока не думала, чем буду заниматься после завершения карьеры. Есть планы на какие-нибудь шоу. В этом сезоне у меня больше не будет стартов, сейчас просто тренируемся, потом будет отпуск три недели на море. Я очень благодарна болельщикам за поддержку в этом сезоне, за подарки. Очень вас люблю! Продолжайте болеть за меня и верить в меня», — сказала Трусова в эфире программы «Все на Матч!»
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