Татьяна Тарасова подарила букет Анне Щербаковой

Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова в «инстаграме» выложила «сториз» со своей фотографией, на которой она стоит с большим букетом красных роз в руках. Также фигуристка сделала подпись: «Сегодня мне передали букет от Татьяны Тарасовой. Очень неожиданно и безумно приятно! Татьяна Анатольевна, огромное спасибо!»
Татьяна Тарасова ответила на благодарность постом в своём «инстаграме».
Пост доступен в «Инстаграме».
«Тебе спасибо, Анюта, за талант, красоту, упорство, за твой труд. За труд вашей команды. Удачи! Здоровья!» — написала Тарасова.
На первом для себя чемпионате мира, проходившем в марте в Стокгольме, Анна Щербакова завоевала золотую медаль. Весь подиум был занят российскими фигуристками. На вторую строчку взошла Елизавета Туктамышева, Александре Трусовой досталась бронза.
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