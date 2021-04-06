Ирина Слуцкая: я категорически против фастфуда

Двукратный призёр Олимпийских игр, бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала об отношении к фастфуду.

«Я категорически против фастфуда. Я против еды в ресторанах быстрого питания. Непонятно толком, из чего её там делают. Я имею в виду все эти пережаренные ингредиенты сомнительного качества, тонна жирнющих соусов… Это всё, конечно, очень вредно.



Кто-то сейчас скажет: да вы сами выкладывали фото Вари с бургером. Да, но это бургер совсем другого качества. Он сделан в детском семейном кафе. Таким заведениям я доверяю. Да и состоял он только из булочек, котлетки, огурцов и помидоров. Даже соуса не было. Хотя и соус, если он приготовлен поваром, тоже бывает ок, конечно.

Вообще я придерживаюсь правила: хочешь бургер — сделай сам. Мой муж классно жарит их на гриле. Мы покупаем рубленные мясные котлеты хорошего качества, в которых есть только мясо, а не куча Е-консервантов. Все соусы обычно я делаю сама. И точно также кладём на булочку мясо, лист салата, огурцы, помидоры, лук. И получается безумно вкусно!

Конечно, бывают дни, когда я разрешаю детям поесть какой-нибудь настоящий фастфуд. Ну, мы же все люди, иногда так хочется чего-то вредненького! Но это бывает очень редко", — написала Слуцкая.

Пост доступен в «инстаграме» Ирины Слуцкой