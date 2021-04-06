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Никита Кацалапов: сезон получился очень странный

Никита Кацалапов: сезон получился очень странный
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, подвёл итоги сезона. На чемпионате мира 2021 года в Стокгольме они завоевали золото.

«Сезон получился очень странный, невероятный, в голове всё это не укладывается. У нас есть такое — чем хуже условия, тем лучше результат, если ты работаешь. Но если бы мне два месяца назад сказали, что мы станем чемпионами мира, я бы не поверил, совсем никак. Такая была форма. Мы катали одну программу, потом вернулись к другой, начали втягиваться после болезни. Работаешь, но чувствуешь, что тебя поджимает. Спасибо, что мы почти без отбора, только откатав финал Кубка России, смогли выйти на чемпионат мира.

Мы не могли ничего форсировать, не знали, как поведёт себя организм в плане здоровья. Но всё было плавно, размеренно, как по полочкам всё легло. Летели туда уже самыми готовыми, с ощущением, что готовы кататься и днём, и ночью, и не есть, и в маске, и как угодно. Странный сезон, но вот так всё получилось», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

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