«В фигурном катании можно быстро упасть задом на лёд». Шведская газета — о Трусовой на ЧМ

Анна-Лена Лаурен, журналистка шведского издания Dagens Nyheter, прокомментировала выступление российской фигуристки Александры Трусовой на чемпионате мира в Стокгольме. Напомним, Трусова не избежала падений, но всё равно выиграла произвольную программу и после 12-го места в короткой программе поднялась на третье по сумме двух прокатов.
«Эта юная фигуристка в сверкающем сиреневом платье и с тонкой золотой цепочкой на шее должна была околдовать публику. Она должна была победить. Но она потерпела полное фиаско. После прыжка, который она обычно и во сне может сделать, она приземлилась на две ноги. Дальше был тулуп — он вообще не получился.
Что же сделала Трусова? Она собралась и пообещала исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе. Это самые сложные прыжки в мире, их делают не все мужчины. А она выполнит пять. Дважды она падала на холодный твёрдый лёд. Но три прыжка получились, и этого хватило для бронзы.
Фигурное катание — спорт, в котором за ничтожную долю секунды можно превратиться из грациозного эльфа в человека, который просто грохнулся задом на жёсткий лёд. Я часто задумывалась, какие при этом ощущения. Физическая боль в сочетании со жгучим разочарованием и унижением. А в первую очередь — непреложное понимание, что сейчас всё равно нужно как можно быстрее снова встать на ноги, будто ты неваляшка. И спасти то, что ещё можно спасти. Не сдаваться», — отмечается в материале издания, перевод которого размещён на «ИноСМИ».
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