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Кацалапов: Жулин дёргает меня за одну руку, Дурнев за другую, а я сижу и ничего не могу

Кацалапов: Жулин дёргает меня за одну руку, Дурнев за другую, а я сижу и ничего не могу
Фигурное катание / Чемпионат мира 0
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Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в дуэте с Викторией Синициной, рассказал о впечатлениях от победы на чемпионате мира в Стокгольме.

«У меня в голове сидит то ощущение, когда после произвольной программы мы сидим и ждём объявления оценок, я поднял руки, и в ту же секунду — Александр Жулин дёргает за одну руку, Пётр Дурнев за другую, а я просто сижу и ничего не могу. Мы были очень хорошо готовы, каждую тренировку провели просто идеально.

Было очень круто, что смогли покататься с нашими соперниками, с нашими русскими парами. Все тренировки прокатались великолепно, а вот в день произвольной тренировка не была идеальной. Поэтому и я, и Вика переживали, потратили все нервы ещё до выхода на лед. Я поддерживал Вику, как мог», — приводит слова Кацалапова ТАСС.

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